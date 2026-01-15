Salió a la luz la primera foto de Sophie Turner como Lara Croft de Tomb Raider

Amazon MGM Studios ha revelado el primer vistazo oficial de Sophie Turner como Lara Croft para la nueva serie live-action de Tomb Raider en Prime Video. La producción, creada por Phoebe Waller-Bridge —quien fuera guionista y protagonista de Fleabag—, ha iniciado oficialmente su rodaje mostrando a la ex integrante de Game of Thrones con una estética que imita el estilo de los videojuegos originales de 1996 y 1997.

En esta primera imagen, Turner, de 29 años, luce la clásica camiseta verde azulado, pantalones cortos, mochila de cuero y una cola de caballo trenzada, además de las emblemáticas gafas de sol rojas.

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo secreto, se confirmó que el reparto incluye a Sigourney Weaver (Alien) en el papel de Evelyn Wallis, una "mujer misteriosa y de altos vuelos que está ansiosa por explotar los talentos de Lara".

Por su parte, Jason Isaacs (Harry Potter, White Lotus) interpretará a Atlas DeMornay, el tío de Croft; Bill Paterson (House of the Dragon) será el mayordomo Winston; Martin Bobb-Semple (All American: Homecoming) actuará como Zip, el soporte técnico; y Celia Imrie (Bridget Jones) encarnará a Francine, jefa de desarrollo del Museo Británico que "se centra únicamente en recaudar fondos y copas de champán".

Turner hereda el rol de la famosa arqueóloga de manos de las ganadoras del Oscar Angelina Jolie, quien protagonizó dos cintas entre 2001 y 2003, y Alicia Vikander, quien lideró el reinicio cinematográfico de 2018.