Policiales > En Rawson

Un joven y tres menores detenidos por robar una bomba de agua de una casa

Un joven de 22 años y tres menores fueron aprehendidos luego de sustraer una bomba de agua y prendas de vestir del interior de una vivienda en Rawson.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El sujeto participo del robo junto a tres menores. (Foto gentileza Policia de San Juan)

La Policía de San Juan detuvo a Nahuel Alexandr Morales, de 22 años, acusado del delito de robo doblemente agravado por ser en poblado, en banda y por la participación de menores, luego de un hecho ocurrido en una vivienda ubicada en calle Alvear, Rawson. Junto a él actuaban tres menores de edad, quienes participaron activamente en la sustracción.

Según fuentes policiales, los delincuentes ingresaron al domicilio de un hombre de 58 años y sustrajeron una bomba de agua marca Gamma, un pantalón y una remera. El damnificado advirtió la maniobra y sorprendió al grupo mientras huía con los elementos robados.

Tras alertar a las autoridades, personal de Motorizada II desplegó un rápido operativo y logró interceptar a los sospechosos en la intersección de Alvear y Félix Aguilar, donde se concretó la aprehensión. Los menores quedaron a disposición del fuero correspondiente, mientras que Morales fue trasladado para continuar con el proceso penal.

La causa quedó en manos de UFI Flagrancia, que ya inició las actuaciones de rigor.

Más Leídas
