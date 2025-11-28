La Policía de San Juan detuvo a Nahuel Alexandr Morales, de 22 años, acusado del delito de robo doblemente agravado por ser en poblado, en banda y por la participación de menores, luego de un hecho ocurrido en una vivienda ubicada en calle Alvear, Rawson. Junto a él actuaban tres menores de edad, quienes participaron activamente en la sustracción.

Según fuentes policiales, los delincuentes ingresaron al domicilio de un hombre de 58 años y sustrajeron una bomba de agua marca Gamma, un pantalón y una remera. El damnificado advirtió la maniobra y sorprendió al grupo mientras huía con los elementos robados.

Tras alertar a las autoridades, personal de Motorizada II desplegó un rápido operativo y logró interceptar a los sospechosos en la intersección de Alvear y Félix Aguilar, donde se concretó la aprehensión. Los menores quedaron a disposición del fuero correspondiente, mientras que Morales fue trasladado para continuar con el proceso penal.

La causa quedó en manos de UFI Flagrancia, que ya inició las actuaciones de rigor.