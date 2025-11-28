Durante el fin de semana del 28 al 30 de noviembre, los sanjuaninos podrán disfrutar de una amplia oferta deportiva en distintas disciplinas y espacios de la provincia.

Básquet adaptado

Se disputará la Copa Oro de la Liga Federal en los clubes Urquiza e Hispano, con equipos de Argentina, Chile y Bolivia. La iniciativa pertenece al programa Deporte Adaptado de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas.

Caminata por Día Mundial de Prevención del Cáncer de Próstata

La primera edición se realizará el domingo 30 a partir de las 10:00, con concentración en el Monumento al General José de San Martín, Parque de Mayo.

Programas de la Secretaría de Deporte

Iniciación Deportiva de Deporte Federado: sábado 29 de 9 a 12 en CEF N°20 “La Granja”, Santa Lucía.

Activate de Deporte en la Comunidad: domingo 30 a las 18:30 en el estadio Aldo Cantoni.

Deporte motor: South American Rally Race (SARR) 2025

El viernes 28 por la tarde llega a San Juan la delegación desde Tinogasta, Catamarca, al campamento VIVAC frente al Parque de Mayo.

Bicicross: Copa Navidad 2025

Sábado 29 desde las 19:00, en Club Bicicross San Juan de Rawson, con pilotos de varias provincias y Chile.

Ciclismo en ruta

Clásica Doble Chepes: del viernes al domingo, más de 400 km entre San Juan y La Rioja.

Clásica San Ceferino: sábado 29, concentración a las 15:00 frente a Bodega Cordero, San Martín.

Kayak: Regional Cuyano Creek y Campeonato Argentino de freestyle

Sábado 29, de 10:00 a 17:00, en Asociación Kayak Club San Juan, predio frente a ex Cerámica San Juan.

Motocross: Campeonato Argentino

Sábado 29 (9:00) y domingo 30 (8:30), MX Park Santa Lucía, Camping Don Bosco, con 11 categorías.

Zumbatón

Sábado 29 desde las 19:00, Plaza Departamental, Santa Lucía.

Básquetbol: Torneo Clausura 2025

Femenino: final Copa Oro, domingo 30 a las 20:00, Unión Vecinal de Trinidad vs. Universidad.

Masculino: semifinales Jáchal BC vs. Urquiza, sábado 29 a las 20:00 en estadio Papa Francisco.

Karting: Campeonato Sanjuanino 2025

Séptima y octava fecha con puntaje doble, sábado 29 y domingo 30 en La Pista Kart, Pocito, desde las 8:00.

Hockey sobre césped y patines

Semifinales y finales de diversas categorías, con partidos sábado 29 y domingo 30 en CEF 20 y otras sedes de la provincia.

Fútbol: Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026 y Liga Sanjuanina

Última fecha primera ronda Región Cuyo, sábado 29 y domingo 30.

Segunda División Masculino: final por ascenso a Primera División 2026, domingo 30 a las 17:00, Villa Hipódromo vs. Defensores de Argentinos en Ramón Pablo Rojas.

San Juan tendrá un fin de semana con actividad deportiva para todos los gustos y edades, desde competencias locales hasta eventos nacionales e internacionales, con acceso abierto al público en la mayoría de los casos.