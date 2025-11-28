Un episodio de violencia vial terminó con un camionero detenido este viernes en el departamento Rivadavia. Según informaron fuentes policiales, David Soares, de 48 años, quedó aprehendido luego de amenazar a un ciclista con un cuchillo de gran tamaño en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Libertador y calle Galíndez, donde ambos hombres mantuvieron una acalorada discusión por un desacuerdo de tránsito. En medio del intercambio, Soares descendió del camión y exhibió el arma blanca, lo que generó temor en la víctima, un hombre de la misma edad que circulaba en bicicleta.

El ciclista logró pedir ayuda rápidamente y dio aviso a un móvil comunal que patrullaba la zona. Minutos después, el personal policial llegó al lugar y detuvo a Soares, quien quedó a disposición de la Justicia por el delito de amenazas agravadas con arma.

Desde la Policía destacaron la importancia de denunciar este tipo de hechos de inmediato, ya que la rápida intervención permitió resolver la situación sin que pasara a mayores.