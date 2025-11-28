La policía informó de un procedimiento con un detenido robando en el acto. Se trató de Rodrigo Alejandro Ferreyra, de 25 años, quien fue detenido en Pocito acusado de intento de robo y violación de domicilio, tras ser sorprendido dentro de una obra en construcción del Loteo Los Cerros. Efectivos de la Subcomisaría Ansilta, con apoyo de otras unidades policiales, intervinieron con la ayuda de vecinos que alertaron movimientos sospechosos en la zona.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los uniformados encontraron a Ferreyra dentro del inmueble, donde presuntamente se disponía a sustraer distintos elementos de obra. En el sitio se secuestró un carro negro con interior blanco, que contenía cuatro bolsas de consorcio con abrazaderas y caños de cloaca, todos listos para ser retirados del terreno. También hallaron una escalera de madera de 4 metros, apoyada contra la pared, que habría sido utilizada para facilitar el ingreso.

El propietario de la vivienda, un hombre de 54 años, se presentó posteriormente y reconoció todos los elementos secuestrados como de su propiedad, formalizando la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, que ahora deberá determinar la responsabilidad penal del detenido y avanzar con las medidas procesales del caso.