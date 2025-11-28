Renault Argentina anunció oficialmente que cesará la fabricación de los modelos Sandero, Stepway y Logan en su planta Santa Isabel, ubicada en la provincia de Córdoba, a partir de diciembre de 2025. Esta medida forma parte del plan de renovación del portafolio que la compañía presentó en septiembre de 2023.

Para fines de 2026, Renault tendrá completamente actualizada su gama de vehículos, con un fuerte enfoque en nuevas tecnologías y productos que se fabricarán en la misma planta cordobesa. La decisión responde a una estrategia regional que apunta a una nueva etapa industrial.

En este contexto, la fábrica Santa Isabel se especializará en la producción de vehículos comerciales ligeros (LCV). Entre los proyectos más destacados se encuentra la pickup de media tonelada Niágara Concepto, cuyo inicio de fabricación está previsto para el segundo semestre de 2026. Además, continuará la producción del furgón Kangoo, líder en su segmento en Argentina y con destino a exportaciones hacia Brasil.

La renovación de la familia SUV de Renault comenzó con el lanzamiento del Kardian, siguió con el Koleos y continuará el próximo año con el modelo Boreal. Mientras tanto, Sandero, Logan y Stepway, que en conjunto produjeron cerca de 160.000 unidades en la última década, han sido pilares fundamentales para la marca por su accesibilidad y confiabilidad en el mercado argentino y regional.

Este cambio en la estrategia de Renault forma parte de la transformación global iniciada en 2021 y se mantiene bajo la dirección del nuevo CEO, François Provost, quien asumió en julio de 2025 tras la salida de Luca de Meo. En su comunicado oficial, la marca destacó: “Este fin de ciclo marca el inicio de una etapa alineada con la estrategia Renaulution, que llega para afianzar la nueva era de la marca Renault en el país. Durante 70 años, hemos crecido con la Argentina, produciendo con orgullo más de 3.4 millones de vehículos. Nuestro compromiso con el país es continuar impulsando la industrialización, la sostenibilidad, la movilidad responsable y el desarrollo de nuestra cadena de valor”.

Por otro lado, los clientes que forman parte del Plan Rombo, el sistema de ahorro previo de Renault, fueron notificados sobre la transición de sus planes hacia el nuevo Renault Kardian, en línea con la actualización del portafolio.

Vale mencionar que la planta Santa Isabel no continuará con la producción de la pick-up Alaskan, que dejó de fabricarse en octubre de 2025. Esta decisión responde a motivos distintos a la estrategia de Renault, ya que Alaskan dependía de una alianza técnica con Nissan y compartía plataforma con la Frontier, cuya producción Nissan ha decidido trasladar a México, retirándose así del mercado argentino.