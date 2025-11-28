Un joven falleció el domingo 23 de noviembre por la noche durante un procedimiento policial en Villa Parque Síquiman, localidad ubicada a 45 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Por su muerte, dos oficiales de la Departamental Punilla quedaron detenidos en la cárcel de Bouwer, imputados por homicidio preterintencional.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, cuando el joven, identificado como Samuel Tobares, regresaba a su casa luego de trabajar durante la tarde en un hotel de Carlos Paz. Al bajar del colectivo y cruzar la ruta 38, fue interceptado por un móvil policial tras la denuncia de una vecina que aseguró que un hombre la había amenazado con una piedra.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los agentes realizaron un procedimiento en la garita de colectivos donde se encontraba Tobares. Uno de los policías intentó utilizar gas pimienta, pero el joven logró arrebatarle el aerosol y el gas se dispersó en el lugar. En ese momento, según la investigación, comenzó la agresión.

La familia adelantó que pedirá agravar la imputación a homicidio calificado. El fiscal N.º 2 de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzucchi, dirige las actuaciones y rige el secreto de sumario.

El testigo clave del procedimiento

Guillermo, un vecino que presenció el hecho, declaró en diálogo con Telenoche que el joven fue golpeado de manera sostenida por los oficiales.

Según su relato, los policías “estuvieron sentados arriba de él durante 15 o 20 minutos”. Y agregó: “Dos personas de 80 kilos arriba de un chico flaquito. Lo insultaron y le pegaron. Le dieron como a una bolsa de boxeo”.

El testigo aseguró además que, cuando llegaron otros móviles, los agentes se apartaron y comenzaron a practicar maniobras de RCP. “Los brazos se le caían. Empiezan a hacerle RCP. Es mentira que se murió en el Funes. Se murió acá. Lo dejaron morir en la calle”, señaló.

Avanza la causa y se esperan pericias clave

Los dos oficiales involucrados, un agente y un sargento con más de diez años de servicio, permanecen detenidos. El abogado de la familia, Carlos Nayi, sostuvo que avanzarán para que la imputación sea agravada. “La policía es una fuerza civil armada, no un grupo de choque militarizado”, expresó.

La autopsia confirmó que el cuerpo del joven presentaba múltiples golpes, aunque no se hallaron lesiones que expliquen de forma inmediata la causa de muerte. También se determinó que Tobares falleció antes de ingresar al Hospital Domingo Funes.

Restan los estudios anatomopatológicos y toxicológicos para establecer con precisión qué ocurrió en los últimos minutos de vida del joven.