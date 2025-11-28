La diputada santafesina Verónica Razzini se sumará al bloque de La Libertad Avanza, fortaleciendo la bancada oficialista que ya cuenta con 92 integrantes. La incorporación deja al peronismo, que actualmente tiene 96 diputados, a un paso de perder la primera minoría en la Cámara de Diputados, especialmente si se concreta el desprendimiento de los cuatro representantes de Catamarca.

Razzini se había alejado del PRO el año pasado junto a Gabriel Chumpitaz para conformar el bloque Futuro y Libertad, en desacuerdo con la política de alianzas de la provincia de Santa Fe. La legisladora explicó a Infobae que su incorporación al bloque libertario responde al trabajo conjunto previo con Patricia Bullrich y otros referentes en temas de modernización laboral y créditos laborales.

Con esta suma, La Libertad Avanza podrá reclamar mayor representación en las 45 comisiones permanentes de la Cámara Baja, órganos especializados donde se analizan y dictaminan los proyectos de ley.

Razzini llegó a la política desde el sector privado, dirigiendo junto a sus hermanos el Grupo Razzini, empresa familiar de distribución de materiales de construcción. En 2021, impulsó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) para asesorar a pymes afectadas por protestas sindicales.

Entre los primeros objetivos de Razzini dentro del bloque se encuentra impulsar la reforma laboral, proyecto que la Casa Rosada espera aprobar durante las sesiones extraordinarias de febrero. La diputada ha participado de mesas técnicas para la elaboración del borrador del proyecto y expresó su compromiso con el desarrollo de las pymes y la protección de las fuentes de empleo.

Desde su victoria en las elecciones legislativas, La Libertad Avanza continuó incorporando diputados al bloque, incluyendo a ex representantes del PRO y radicales que apoyaron medidas clave del oficialismo. Próximamente, el bloque podría sumar a Alejandro Bongiovanni y a Lorena Petrovich, consolidando aún más su presencia en la Cámara Baja.