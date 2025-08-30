Por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, San Lorenzo empató 0-0 con Huracán en el Nuevo Gasómetro, en un clásico intenso y con varias polémicas. El duelo estuvo atravesado por la fricción, la pierna fuerte y la emoción propia del cruce barrial más grande del mundo.

El Globo se quedó con diez jugadores a los 26 minutos del primer tiempo por la expulsión de Luciano Giménez, quien le dio un codazo en la cara a Ignacio Perruzzi. Pese a la desventaja numérica, los dirigidos por Frank Darío Kudelka contaron con la chance más clara del partido: Matías Tissera falló un mano a mano en el segundo tiempo que pudo haber significado el triunfo visitante.

Antes del choque, el clima ya estaba caldeado por los dardos cruzados entre hinchadas, con pintadas nocturnas y hasta dientes de ajo en las inmediaciones de las sedes, lo que aportó aún más condimento a la previa.

En cuanto a la tabla, San Lorenzo alcanzó la segunda posición de la Zona B con 12 puntos, mientras que Huracán quedó tercero en el Grupo A con 11 unidades.

La próxima jornada tendrá compromisos de riesgo para ambos: el Ciclón visitará a Racing el viernes 12 de septiembre a las 19 horas, mientras que el Globo recibirá a Vélez el mismo día y horario.