Mediante un posteo en sus redes sociales, el Club Atlético San Martín anunció la finalización de dos obras claves dentro de su infraestructura deportiva. Se trata de la refacción de la sala técnica y del consultorio médico y de kinesiología, ambos destinados a fortalecer el trabajo cotidiano del plantel profesional y de las divisiones formativas.

El club informó acerca de la finalización de las obras. (Foto gentileza prensa Club Atlético San Martín)

En el caso de la sala técnica, el espacio fue remodelado y equipado con un televisor, una mesa y varias sillas, lo que permitirá al cuerpo técnico de Leandro “Pipi” Romagnoli y a los entrenadores de las divisiones menores analizar partidos, planificar entrenamientos y desarrollar estrategias con mayor comodidad.

Publicidad

El club informó acerca de la finalización de las obras. (Foto gentileza prensa Club Atlético San Martín)

Por otra parte, el nuevo área de salud destinada a los jugadores incorpora camillas y distintos aparatos de kinesiología. Su objetivo es brindar un entorno más adecuado para la recuperación y rehabilitación de los futbolistas, con infraestructura mejorada y equipamiento moderno que optimiza los tiempos de recuperación.

Estas obras se enmarcan en la búsqueda del club por ofrecer mejores condiciones laborales a su plantel y cuerpo técnico, y forman parte de un plan integral de mejoras en las instalaciones verdinegras.