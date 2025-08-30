Anoche, la plaza del departamento de Santa Lucía se transformó en el punto de encuentro de centenares de sanjuaninos que se deleitaron con el comienzo simbólico del Rally Raid Argentina. El evento deportivo reunió a corredores de primer nivel Internacional y marcó el inicio de un fin de semana lleno de emociones y velocidad en la provincia.

El acto de largada se desarrolló frente al edificio municipal y contó con la asistencia del intendente Juan José Orrego, el vicegobernador Fabián Martín y el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, además de otros funcionarios. El gerente a cargo del departamento, expresó su alegría por recibir a "grandes deportistas" en su localidad, mientras que Martín subrayó que "el deporte es una política de Estado" para el Gobierno de San Juan.

Durante la ceremonia, se rindió un emotivo homenaje a los hermanos Kevin y Luciano Benavides, motociclistas salteños de prestigio internacional. Los pilotos, que participarán en las categorías motos y UTV, fueron los principales protagonistas en la previa de la competencia. El municipio de Santa Lucía también funcionará como sede del vivac, un espacio que los fanáticos podrán visitar para vivir la experiencia de cerca y acompañar a los equipos durante su estadía en la provincia.