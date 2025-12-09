El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó una reducción permanente en los derechos de exportación que afectan a diversas cadenas de producción agropecuaria, incluyendo soja, trigo, maíz y subproductos. Esta decisión busca aliviar la carga fiscal sobre el sector y mejorar su competitividad.

La medida, comunicada oficialmente por Caputo, establece nuevos niveles impositivos para la exportación de granos y oleaginosas. Las alícuotas se reducirán de la siguiente manera: la soja pasa de 26% a 24%, los subproductos de soja bajan de 24,5% a 22,5%, el trigo y la cebada se reducen de 9,5% a 7,5%, el maíz y el sorgo quedan en 8,5% (desde 9,5%), y el girasol desciende de 5,5% a 4,5%.

Caputo puso el foco en que esta baja “busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”. El funcionario señaló que la eliminación de las retenciones ha sido siempre una prioridad del Gobierno. “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”.

Si bien el objetivo final es la eliminación total, el Ministro precisó que el proceso depende de la evolución económica, asegurando que “Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”. Además, subrayó que “seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”.

El ministro insistió en la línea política y económica de la administración: “El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”. Con ello, reafirmó el rol esencial del sector primario en la economía. “De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

La Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) celebró la noticia, aunque advirtió que resta trabajo por hacer en la presión tributaria: “Esta decisión de baja de retenciones es un paso muy positivo que debemos valorar. Habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja”.