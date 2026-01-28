Maxi López busca casa en Nordelta: requisitos y presupuesto de alquiler

Maxi López tiene planeado instalarse en Argentina y ha comenzado la búsqueda de una propiedad que cumpla con exigencias muy específicas en la zona de Nordelta. El periodista Santiago Sposato reveló que el exfutbolista busca estar cerca de Wanda Nara, quien reside actualmente en El Yacht.

Según detalló Sposato sobre las características de la vivienda: “Casa importante al agua, cinco dormitorios, barrio El Yacht, pero puede ser Golf, Virazón o Puentes”.

El presupuesto destinado para este alquiler refleja la exclusividad de las zonas pretendidas. Al respecto, el cronista informó: “Presupuesto: entre 18 mil y 20 mil dólares por mes. Tiempo: un año mínimo”. A estas condiciones, la panelista Débora D’Amato agregó, en tono de broma, otro requisito fundamental para el deportista: “Ver la casa de Wanda”.

Aunque su intención es establecerse en el país, López viajará primero a Suiza en febrero, tras finalizar las grabaciones de MasterChef, para reencontrarse con Daniela Christiansson y sus hijos, Elle y Lando. Su regreso definitivo se produciría para integrarse a la señal ESPN con motivo del Mundial 2026.