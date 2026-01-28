El polémico vínculo de Pettinato y Mecha Iñigo que sacude a Charly García

Un fuerte rumor ha vuelto a posicionar el nombre de Charly García en la agenda mediática del 27 de enero de 2026, debido a versiones que involucran a su círculo íntimo.

En diversos programas de espectáculos se informó sobre un presunto vínculo sentimental entre Roberto Pettinato y Mecha Iñigo, histórica pareja del ícono del rock. Estas versiones indican que la relación habría superado la amistad, señalando que la situación “se comentaba en el ambiente artístico” desde hace un tiempo.

La controversia escaló al mencionarse cuestiones económicas ligadas a un proyecto musical. Algunos panelistas deslizaron que Pettinato grabó un material en homenaje a García y que el financiamiento de este trabajo generó tensiones por un presunto manejo de dinero que no habría quedado claro, aunque no se presentaron documentos ni testimonios directos.

Mientras Iñigo mantiene el perfil bajo dedicado al acompañamiento personal y la salud de Charly, Pettinato no ha realizado comentarios públicos sobre estos trascendidos.