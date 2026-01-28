Escándalo en Nordelta: por qué quieren echar a Wanda Nara del barrio privado

Wanda Nara se encuentra construyendo la casa de sus sueños en El Yacht, un barrio de Nordelta distinto al que habitó en años anteriores. En este entorno, donde conoció a Martín Migueles y comparte los fines de semana con sus hijos, la mediática protagoniza un conflicto con la administración del lugar por no restituir objetos prestados.

El periodista Santiago Sposato reveló en el programa A La Tarde el contenido de la carta enviada a la conductora: "Se solicita la devolución de las paletas de pádel que fueron entregadas el 7/12 y que, al día de la fecha, aun no han sido restituidas".

La intimación fue contundente respecto a los plazos y posibles sanciones, otorgando 24 horas para la devolución antes de aplicar una multa: "Se procederá a la confección del acta de infracción correspondiente por la demora".

Este episodio legal se suma a una convivencia difícil con los residentes de la zona. Según detalló Sposato, los vecinos no ven con buenos ojos la llegada de Nara: "Primero, no les gusta su perfil. Después, ella quiso comprar el terreno de al lado, pero el dueño no se lo quiso vender".

A pesar de la resistencia local, la empresaria continúa con sus planes inmobiliarios en el sector, ya que "ya están instruidos los agentes inmobiliarios de la zona para conseguirle una casa a Maxi López en ese barrio".