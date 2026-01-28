Ruta Nacional 40 cortada: creciente y arrastre bloquean el tramo Huaco-La Rioja

La Dirección Nacional de Vialidad informó esta tarde un corte preventivo en la Ruta Nacional Nº 40, debido a una creciente activa que ha depositado agua y material de arrastre sobre la calzada. El tramo afectado comprende desde la localidad de Huaco hasta el límite con la provincia de La Rioja, específicamente entre los kilómetros 3.678 y 3.700, declarándose intransitable para todo tipo de vehículos.

Las cuadrillas de la División Conservación Zona Norte ya operan en la zona. FOTO: Gentileza

De inmediato, personal especializado de la División Conservación Zona Norte de Vialidad Nacional se desplazó al lugar con maquinaria pesada y equipos operativos para iniciar las tareas de limpieza y despeje de la ruta. Según el parte oficial, el tiempo estimado para la habilitación del tránsito es de aproximadamente tres horas, plazo que está sujeto a cambios dependiendo de la evolución de las condiciones climáticas y de seguridad en la zona.

Las autoridades viales hicieron un llamado urgente a los conductores para que eviten por completo circular por el sector mientras dure el operativo. Asimismo, se solicita respetar la señalización de desvíos y las indicaciones del personal de Vialidad que se encuentra trabajando en el lugar.

Este incidente se suma a los múltiples eventos de crecientes repentinas que han afectado a distintas rutas de la provincia durante las últimas horas, producto de las intensas precipitaciones registradas en las zonas de montaña. Se recomienda a los viajeros consultar los reportes oficiales antes de emprender cualquier trayecto por la Ruta 40 en su tramo norte.