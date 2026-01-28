Receta de budín de chocolate y avena saludable sin azúcar

La repostería vegana ofrece alternativas donde ingredientes accesibles permiten crear platos nutritivos y, según la fuente, "puede sorprender con sus propuestas, ya que haciendo magia con ingredientes bastante accesibles se pueden realizar postres riquísimos, que son más ricos en fibras, contienen grasas saludables y generalmente son bajos en azúcar". Entre estas opciones resalta el budín húmedo de chocolate y avena, una receta de @simpleysaludable que no requiere balanza, batido, ni el uso de huevos o manteca.

Para su elaboración se necesitan tres tazas de avena, una cucharada de polvo de hornear, tres cucharadas de cacao amargo, seis cucharadas de mantequilla de maní, tres de miel o stevia y una taza de leche vegetal —como de avena o almendras— o descremada. El proceso consiste en unir los secos en un bowl para luego sumar la manteca de maní, el endulzante y la leche hasta lograr una pasta fluida.

La mezcla debe volcarse en un molde grande con tubo central, previamente enmantecado y enharinado, distribuyéndola con espátula de forma pareja. Se cocina en horno precalentado a 150-160°C durante 20 minutos.

Tal como indica la receta, "solo 6 ingredientes y en minutos tenés un postre saludable que te va a sorprender". La decoración final depende del gusto y presupuesto, pudiendo incluir chocolate amargo, mermeladas, frutas o coco en escamas. Para asegurar un desmolde exitoso, es fundamental que el budín se encuentre a temperatura ambiente.