Sturzenegger prometió "pasar la motosierra" por provincias y municipios si Milei gana en 2027

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lanzó una nueva advertencia a los gobiernos provinciales y municipales, prometiendo una profunda reforma fiscal si el presidente Javier Milei obtiene un nuevo mandato en las elecciones de 2027.

La declaración, realizada a través de la red social X, surgió como respuesta a un usuario que comparaba el alto costo de patentamiento de un auto en Argentina (unos US$1.500 anuales para un vehículo de gama baja) con el bajo costo en Estados Unidos (alrededor de US$100 para uno de alta gama). Frente a esta comparación, Sturzenegger fue contundente: “En 2027, si el pueblo argentino así lo decide, vendrá la motosierra a los gobiernos provinciales y municipales para terminar esta locura. VLLC!”.

Publicidad

Un mensaje en línea con el endurecimiento fiscal

El mensaje del ministro no es aislado, sino que se enmarca en lo que analistas políticos describen como un endurecimiento del rumbo fiscal del Gobierno nacional. Constituye un anticipo del discurso y los objetivos que se proyectan para el período previo a 2027, año en el que se buscaría consolidar y profundizar las reformas estructurales.

La declaración apunta directamente al tamaño y al gasto de los estados provinciales y municipales, niveles de gobierno que la administración de Milei ha responsabilizado reiteradamente por parte de los desequilibrios fiscales y la elevada presión impositiva que soportan los ciudadanos y las empresas en Argentina.

Publicidad

Tensiones previsibles

Desde la asunción del Gobierno actual, la Casa Rosada implementó un fuerte recorte del gasto público a nivel nacional. Sin embargo, la relación con las provincias ha estado marcada por la tensión, particularmente en torno a las transferencias discrecionales de fondos, un instrumento clave para la gestión de gobernadores e intendentes de todo el arco político.

La promesa de Sturzenegger sugiere que, de continuar en el poder, la administración buscaría extender y profundizar la lógica de ajuste y reducción del Estado más allá del ámbito federal, interviniendo de manera directa en las estructuras provinciales y municipales para, según su perspectiva, eliminar lo que considera gasto superfluo y regulaciones excesivas.