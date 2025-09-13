En la mañana de este sábado 13 de septiembre, personal de la División Rural y Brigada Rural, acompañado por la UFI Genérica, llevó a cabo un allanamiento judicial en una vivienda del departamento San Martín, en el marco de una investigación por tenencia de armas de fuego.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma larga tipo escopeta calibre 16, seis vainas servidas calibre 16 y un PCP calibre 22 en formato escopeta. Las armas serán sometidas a peritajes para determinar su origen, su estado y una posible vinculación con hechos delictivos previos.

El propietario del inmueble, de unos 33 años, quedó vinculado a las actuaciones investigativas y a disposición de la UFI Genérica. Las autoridades indicaron que, en este tipo de casos, se realizan análisis exhaustivos para determinar la legalidad de la tenencia de las armas y su eventual participación en delitos.

El operativo forma parte de los controles rutinarios que realiza la Brigada Rural, en coordinación con la Fiscalía, con el objetivo de prevenir delitos vinculados a la tenencia y uso irregular de armas de fuego, y garantizar la seguridad de la comunidad en el departamento San Martín.

Fuentes policiales señalaron que estos procedimientos buscan también reforzar la prevención en zonas donde se han detectado posibles infracciones relacionadas con armas de fuego, cumpliendo estrictamente con los protocolos judiciales y de seguridad.

El procedimiento se desarrolló de manera ordenada y bajo supervisión judicial, asegurando que todos los elementos secuestrados sean correctamente resguardados y analizados, mientras el propietario queda imputado en la causa hasta la conclusión de la investigación.