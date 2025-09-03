San Juan avanza en la preservación de sus recursos acuáticos a través de un programa de reproducción y cría de pejerrey que lleva adelante el Parque de la Biodiversidad, dependiente de la Dirección de Ecología Urbana de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Los ejemplares sembrados provienen de los ciclos biológicos controlados en las instalaciones del Parque y cuentan con el acompañamiento de la Asociación Civil Sanjuanina de Pesca Responsable.

Publicidad

(Foto gentileza Sí San Juan)

Este trabajo resulta clave para garantizar el mantenimiento y recuperación de las poblaciones de la especie en los embalses provinciales, además de asegurar la disponibilidad del recurso a largo plazo. “Se implementa un estricto cuidado de los ciclos reproductivos del pejerrey, lo que permite repoblar los diques y sostener la actividad pesquera en condiciones seguras y equilibradas”, destacaron desde la cartera ambiental.

(Foto gentileza Sí San Juan)

Actualmente, en el Dique Punta Negra rige la veda de pesca del pejerrey, una medida esencial para proteger la reproducción natural y reforzar los esfuerzos de conservación. Al respecto, remarcaron que “la veda acompaña los programas de repoblamiento y es fundamental para sostener el ecosistema acuático”.

Publicidad

El pejerrey no solo cumple un rol ecológico fundamental en los diques, sino que además es considerado una especie emblemática para la pesca deportiva en San Juan.