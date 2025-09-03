Tras varios días sin ser visto en público, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentó directamente las especulaciones que circulaban en redes sociales sobre su estado de salud. A pesar de que visitó su campo de golf durante el fin de semana, los rumores continuaron creciendo, impulsados en gran parte por sus críticos políticos.

El martes, Trump respondió a las preguntas sobre su salud con sorpresa: "no estaba al tanto de que la gente se estuviera preguntando si había muerto, pero había escuchado que había preocupaciones". Además, calificó las versiones como “noticias falsas” y afirmó que "estuvo muy activo durante el fin de semana".

En los últimos días, se notaron moretones en la parte posterior de su mano derecha, a veces disimulados con maquillaje, así como hinchazón en sus tobillos. La Casa Blanca informó que Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección común en adultos mayores que dificulta el retorno de la sangre desde las piernas hacia el corazón, provocando acumulación en la parte inferior de las extremidades.

Respecto a los hematomas, la secretaria de prensa Karoline Leavitt explicó que se deben a "estrechar manos con frecuencia y por el uso de aspirinas", medicamento que el presidente toma regularmente para disminuir el riesgo de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

Durante los días en que no se le vio en público, Trump aseguró que dio varias entrevistas y mantuvo actividad en su plataforma de redes sociales, Truth Social. Sin embargo, no es la primera vez que su estado de salud genera dudas, ya que en 2015, al anunciar su primera campaña presidencial, publicó una carta de su médico en la que se afirmaba que "su fuerza física y resistencia son extraordinarias" y que sería “el individuo más saludable jamás elegido para la presidencia”.