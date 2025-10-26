Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, debutó recientemente como modelo en su primera campaña junto a su novia, Carola Sánchez. La producción, que generó gran repercusión, demostró la gran naturalidad y profesionalismo de los jóvenes frente a las cámaras.

Las imágenes fueron compartidas en las redes sociales de la marca Vancouver y reposteadas por el propio adolescente. El debut hizo que las redes sociales "estallaran" de comentarios positivos. Cabe señalar que Valentino actualmente se desempeña en las inferiores del club River Plate.

Durante la campaña, se pudo ver a Valentino luciendo distintas prendas de estilo urbano, incluyendo camisetas deportivas y bermudas de jean. En una de las tomas, aparece con una camiseta blanca sin mangas y pantalones cortos de denim celeste claro. En otra imagen, viste una remera blanca de mangas anchas mientras sostiene una pelota de fútbol blanca y negra. En las fotografías en las que posa junto a Carola Sánchez, se los ve coordinados: él con un look total black compuesto por jean y campera, y ella con un conjunto de denim celeste claro.

El apoyo para Valentino no solo provino de los usuarios de Instagram, sino que se destacó el de su familia. Entre los mensajes familiares, se encuentran el de su padre, Maxi López, quien comentó con el emoji de un rayo; el de Daniela Christiansson —actual pareja de su papá—, que escribió “Qué lindos”; y el de su abuela, Nora Colosimo, quien expresó “Topísimos”.