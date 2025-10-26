Un episodio insólito sorprendió durante la madrugada del sábado a los inspectores de tránsito de la ciudad de Salta, cuando un control de alcoholemia derivó en una escena fuera de lo común. Un taxista fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y, al revisar el vehículo, los agentes descubrieron que su pareja se encontraba escondida en el baúl.

El operativo se desarrollaba sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro, cuando los inspectores detuvieron el vehículo que circulaba en sentido norte-sur. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado dio positivo, lo que motivó una inspección más minuciosa del automóvil.

Fue en ese momento cuando, al abrir el baúl, los agentes encontraron a una mujer de 18 años, tapada con una manta. Ante la sorpresa general, uno de los inspectores preguntó quién era, y el conductor respondió: “Es mi señora”.

La mujer confirmó la relación y explicó el motivo de su inusual presencia en el baúl: “Estaba vigilando a mi pareja”, respondió, según registró el video difundido por diferentes medios.

De acuerdo con su relato, la joven se introdujo voluntariamente en el baúl para controlar los movimientos de su novio durante su jornada laboral como taxista. “Ella piensa que voy a estar con otra mujer y quería saber qué hago en la noche”, declaró el conductor ante los agentes.

Las autoridades labraron el acta correspondiente y sancionaron al taxista por alcoholemia positiva y transporte ilegal de pasajeros, ya que su pareja viajaba oculta en el vehículo sin medidas de seguridad. El episodio generó asombro entre los efectivos y fue grabado por los presentes, video que rápidamente se viralizó en redes sociales por la particular situación y los diálogos entre los protagonistas.

El caso reavivó el debate sobre los controles de alcoholemia y la seguridad vial en la provincia, donde en las últimas semanas se registraron incidentes similares. En Córdoba, por ejemplo, un conductor fue detenido tras una persecución por manejar en zigzag con 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple del límite permitido.