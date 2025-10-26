Publicidad
Política > Legislativas 2025

Baistrocchi: “La Boleta Única Papel es más ágil y seguro”

El debut de la Boleta Única Papel generó que Emilio Baistrocchi destaque lo “ágil y seguro” del nuevo sistema de votación.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Emilio Baistrocchi, candidato de Provincias Unidas, destacó el nuevo sistema de votación de Boleta Única Papel. Imagen: DIARIO HUARPE. 

Emilio Baistrocchi, candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, debutó votando con la Boleta Única Papel y destacó que “es más ágil y seguro” que el sistema anterior de boleta sábana.

Baistrocchi expresó que “es súper ágil votar con Boleta Única Papel y además, para los partidos que compiten,   equipara las posibilidades de todos respecto a la estructura que se debe montar para fiscalizar la elección”.

Además, el candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, expresó que “espero que se quede la Boleta Única Papel porque es más seguro y ágil para la fiscalización de los partidos políticos”.

