Emilio Baistrocchi, candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, debutó votando con la Boleta Única Papel y destacó que “es más ágil y seguro” que el sistema anterior de boleta sábana.

Baistrocchi expresó que “es súper ágil votar con Boleta Única Papel y además, para los partidos que compiten, equipara las posibilidades de todos respecto a la estructura que se debe montar para fiscalizar la elección”.

Además, el candidato a diputado nacional de Provincias Unidas, expresó que “espero que se quede la Boleta Única Papel porque es más seguro y ágil para la fiscalización de los partidos políticos”.