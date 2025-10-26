San Juan vive este domingo una jornada electoral histórica. Con la apertura de las urnas en toda la provincia, se puso en marcha por primera vez en el país el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), una modalidad que busca hacer del voto un acto más transparente, simple y equitativo.

Pero además del debut, lo que llamó la atención fue la velocidad con la que los sanjuaninos emitieron su sufragio. Durante la mañana, equipos de observación y autoridades de mesa realizaron relevamientos del tiempo promedio que tardaba cada elector en votar, y el resultado sorprendió: la mayoría demoró entre 1 minuto y 1 minuto con 30 segundos dentro del cuarto oscuro.

Un proceso más ágil y sin demoras en las escuelas

Desde las primeras horas, las filas avanzaron con normalidad en los 241 establecimientos habilitados, donde funcionan 1.843 mesas distribuidas en toda la provincia.

La Boleta Única, al concentrar en una sola hoja la oferta completa de candidatos, permitió que el proceso fuera mucho más rápido que en elecciones anteriores, en las que cada partido presentaba sus propias boletas.

De acuerdo con los datos oficiales, 1.843 mesas estarán distribuidas en 241 establecimientos de toda la provincia. Los departamentos con más electores son Rawson (102.405 votantes), Capital (93.654), Rivadavia (76.726) y Chimbas (74.874).

Cada ciudadano recibirá una Boleta Única y una lapicera para marcar su voto dentro del cuarto oscuro. El sufragio será válido solo si se marca una única opción por categoría; de lo contrario, el tramo correspondiente se anulará.