Tips para reparar el pelo tras el sol, el mar y el cloro en enero

El primer mes del año se presenta como el momento ideal para reparar, nutrir y fortalecer el cabello tras la exposición prolongada al sol, el cloro y el mar. Esta recuperación no requiere de rutinas complicadas ni cambios drásticos, sino de cuidados conscientes.

Un corte mínimo en las puntas ayuda a que el pelo se vea sano y prolijo, bajo la premisa de que "sacar lo dañado hace que todo fluya mejor" y que "a veces, menos es más". La aplicación de mascarillas hidratantes una o dos veces por semana es fundamental, ya que "la hidratación devuelve brillo y suavidad" y se debe priorizar la constancia sobre la cantidad.

Asimismo, se recomienda disminuir el uso de planchitas y secadores para proteger las ondas naturales. Según las recomendaciones para esta época, "el descanso también aplica al pelo".

El uso de sombreros, pañuelos o productos con filtro UV previene el quiebre y la sequedad, recordando que "cuidar hoy evita daños mañana". La nutrición interna a través del consumo de frutas, verduras y proteínas también es clave, pues "el cuidado empieza de adentro hacia afuera".

Finalmente, enero permite conectar y entender las necesidades del cabello sin apuro ni exigencias estéticas. Todo este proceso de reparación se resume en que "un pelo sano no es perfecto: es cuidado".