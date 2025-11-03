El SMN mantiene el pronóstico de lluvias y chaparrones del lunes al viernes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene su pronóstico de inestabilidad climática para la semana, con probabilidades de precipitaciones que se extenderán desde este lunes 3 hasta el viernes 7 de noviembre. El período estará marcado por tormentas aisladas, chaparrones y vientos moderados a intensos, según la información oficial proporcionada por el organismo.

La jornada de este lunes presenta un cielo parcialmente nublado por la mañana, con incremento de la nubosidad hacia la tarde y probabilidad de tormentas aisladas durante la noche. La temperatura oscilará entre los 19°C y los 34°C, con vientos del sector norte que rotarán al noreste y finalmente al suroeste, acompañados de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en horas de la tarde.

Para el martes 4, el pronóstico indica chaparrones durante la madrugada y la tarde, con un período de parcialmente nublado por la mañana. Las temperaturas mostrarán un descenso, con marcas entre los 19°C y 26°C. Los vientos mantendrán intensidad, soplando del sur durante toda la jornada con velocidades entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El miércoles 5 continuará la probabilidad de chaparrones durante la madrugada y mañana, con mejoramiento hacia la tarde y noche. Las temperaturas descenderán aún más, registrando mínimas de 12°C y máximas de 23°C. Los vientos del sur persistirán con intensidad moderada.

La inestabilidad se mantendrá el jueves 6, con chaparrones pronosticados tanto en la madrugada/mañana como en la tarde/noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 15°C y 23°C, con vientos del sur que incrementarán su intensidad hacia la tarde, acompañados de ráfagas de hasta 50 km/h.

El viernes 7 cerrará la semana lluviosa con probabilidad de tormentas durante la madrugada y mañana, mejorando hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre 12°C y 24°C, con vientos que rotarán del suroeste al sureste.

Recién el sábado 8 se espera un cambio en el patrón climático, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y mayormente nublado por la tarde, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas mostrarán una recuperación, con mínimas de 14°C y máximas de 25°C, en lo que sería el inicio de un fin de semana más estable.