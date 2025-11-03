Franco Colapinto competirá en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para una de las citas más emblemáticas del calendario de la Fórmura 1: el Gran Premio de São Paulo, que se disputará este fin de semana en el histórico circuito de Interlagos. El representante de Alpine afronta la competencia con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la temporada, en un escenario que combina el desafío técnico del trazado brasileño y la presión de definir su continuidad en la máxima categoría para 2026.

Con declaraciones previas que reflejan su determinación –"El objetivo es seguir creciendo y aprovechar cada oportunidad"–, Colapinto llega a Brasil tras una progresión constante durante su primera temporada completa en la Fórmura 1. Su última participación en México, donde finalizó en la 16ª posición, le permitió acumuir experiencia valiosa de cara a un circuito que exige máxima concentración y adaptación a un formato que incluye sesiones sprint.

El Autódromo José Carlos Pace, con sus 4.309 metros de longitud y curvas técnicas, representa uno de los mayores desafíos del año. La combinación de altas velocidades, cambios de elevación y la tradicional pasión del público brasileño crean un ambiente único, donde el piloto de Alpine buscará optimizar el rendimiento de su monoplaza.

Horarios del GP de Brasil 2025 (hora argentina)

Viernes 7 de noviembre

Práctica 1: 11:30

Clasificación sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Carrera sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera final: 14:00

Todas las sesiones podrán seguirse en vivo a través de Disney+, F1 TV Pro y Fox Sports.

Para Colapinto, el formato sprint supone una oportunidad adicional para acercarse a las posiciones de punto, un objetivo que ha perseguido a lo largo de la temporada y que podría concretarse en un circuito donde el factor estrategia y la gestión neumática suelen ser decisivos. Con el respaldo de un equipo que ha valorado su evolución técnica y madurez deportiva, el piloto argentino encara las últimas cuatro carreras del año con la meta de consolidar su rendimiento antes del cierre de temporada en Abu Dhabi.