Un joven de 17 años murió apuñalado por un menor de 13 en una pelea con cuchillos

Un adolescente de 17 años murió tras ser apuñalado durante una pelea con cuchillos frente al Complejo Casino de esta ciudad balnearia, en un episodio de extrema violencia que quedó registrado en video y conmocionó a la comunidad. El presunto autor del crimen, también menor de edad, fue detenido en el lugar mientras la víctima, identificada como Bautista Coronel, fallecía en el hospital tras no superar un shock hipovolémico.

El enfrentamiento ocurrió cerca de la medianoche del viernes en el estacionamiento costero de la Avenida 2, entre calles 91 y 93, zona conocida como Villa Balnearia. Según las imágenes obtenidas por testigos, la riña comenzó con forcejeos cuerpo a cuerpo entre ambos jóvenes para escalar rápidamente cuando ambos empuñaron armas blancas.

En el video de aproximadamente dos minutos de duración -que se convirtió en prueba clave para la investigación- se observa cómo los adolescentes se persiguen mutuamente con cintos y elementos punzocortantes hasta que Bautista recibe una puñalada en la zona de la ingle. En un momento crítico, el arma de la víctima cae al suelo y un testigo se acerca para recogerla y devolvérsela, sin que nadie entre los presentes intentara separar a los combatientes o pedir ayuda.

La Policía Bonaerense llegó al lugar tras un llamado al 911 y encontró al adolescente tendido en el suelo, inconsciente. Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, donde ingresó directamente a quirófano pero no logró superar el cuadro crítico.

En el operativo se incautaron una remera gris con manchas de sangre, un cuchillo con mango de madera y un punzón de fabricación casera que, según las primeras investigaciones, habrían sido utilizados en el ataque y luego enterrados en la arena junto al murallón de la vereda.

El presunto autor material, de 16 años, fue arrestado en el lugar y permanece alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de Necochea, a cargo de la fiscal Verónica Posse, quien investiga el hecho como "homicidio calificado por el uso de arma blanca".

Vecinos y comerciantes de la zona manifestaron su preocupación por la reiteración de episodios violentos en el área. "Se ven peleas cada sábado y nadie hace nada", declaró un testigo al medio local Noticias de Necochea, reflejando el clima de tensión que vive el sector durante los fines de semana.

La fiscal Posse aguarda los resultados de la autopsia mientras continúa tomando testimonios de los presentes durante el hecho, con el objetivo de determinar si existió instigación o colaboración de terceros en el crimen. El video del enfrentamiento se constituye como evidencia fundamental para establecer las responsabilidades penales en un caso que expone la crudeza de la violencia juvenil.