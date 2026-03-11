Publicidad
Torta de dulce de leche sin azúcar ni harianas apta para diabéticos y celíacos

Una opción de repostería con miga esponjosa que reemplaza harinas refinadas por almendras y avena para diabéticos.

Hace 2 horas
La cocción se realiza a ciento cincuenta grados en molde.

La cocina saludable suma una propuesta innovadora con la torta de dulce de leche sin azúcar ni gluten, diseñada para que en los festejos "nadie va a notar la diferencia" respecto a las recetas tradicionales.

Este postre, ideal para diabéticos por su bajo contenido de carbohidratos, utiliza harinas de almendras y avena para lograr una miga esponjosa y mucho sabor. Para obtener ese "toque argentino, húmedo e inconfundible", se emplea dulce de leche sin azúcar, del cual se aclara: "usa el de tu preferencia, el indicado por el médico o nutricionista".

La elaboración para una torta mediana consiste en batir 180 g de manteca con 50 g de eritritol hasta cremar, añadiendo luego 185 g de dulce de leche y 3 huevos grandes.

Los ingredientes secos, compuestos por 80 g de harina de almendras, 80 g de harina de avena, una cucharada de polvo de hornear y una pizca de sal, se incorporan en dos partes antes de sumar la esencia de vainilla.

El horneado requiere 45 minutos a 150°C. Para la terminación, existen opciones como el chocolate sin azúcar o una mezcla de cacao amargo y leche en polvo que "debe utilizarse inmediatamente". Finalmente, el agregado de nueces resulta ideal, ya que son "saludables y perfectas para aportar el toque crocante a un postre de por sí perfecto".

