La Convención Constituyente de Formosa aprobó la eliminación de la reelección indefinida para cargos ejecutivos en la provincia, una decisión tomada en el marco del debate para la sanción de una nueva Carta Magna provincial. Sin embargo, el gobernador Gildo Insfrán, quien actualmente cumple su octavo mandato consecutivo que finaliza en 2027, podrá ser candidato en las próximas elecciones de 2027. Esta posibilidad surge de una cláusula transitoria incluida en la reforma, que establece que el actual mandato de Insfrán será considerado como el primero para la aplicación de la nueva norma.

La decisión de derogar la cláusula que permitía la reelección indefinida fue tomada por los 30 miembros de la Convención Constituyente, con mayoría del justicialismo. El artículo modificado, impulsado por el bloque radical y aprobado también por el Partido Justicialista y el frente Nuevo País, establece ahora que "El gobernador y vicegobernador duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un sólo período consecutivo". Además, añade que, si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no podrán ser reelegidos para ninguno de ambos cargos sino con el intervalo de un período completo.

Publicidad

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había declarado la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en Formosa en diciembre de 2024, la Constitución provincial le permitía a Insfrán, hasta esta semana, continuar al frente de la gobernación. Con 74 años, el actual mandatario podría potencialmente culminar su carrera política al frente de Formosa a los 80 años, habiendo gobernado durante 36 años desde su asunción en 1995.

No obstante la aprobación de la nueva normativa con la "cláusula candado" por parte del Justicialismo provincial, algunos constituyentes opositores adelantaron que recurrirán nuevamente a la Corte Suprema nacional para intentar que se revoque también el derecho de Insfrán a presentarse en 2027.