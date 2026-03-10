San Juan vivió un hecho histórico vinculado a la inclusión en el ámbito de la salud. En la tarde del lunes 9 de marzo, la Asociación de Sordos de la provincia firmó un convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) para incorporar, por primera vez, la enseñanza de lengua de señas en la formación de los futuros médicos.

En ese marco, Alicia Ortiz, directora de la Subcomisión de Intérpretes de la Asociación de Sordos, señaló a DIARIO HUARPE que los estudiantes del último año de Medicina recibirán formación en lengua de señas enfocada en la atención sanitaria. Esta medida permitirá que los futuros médicos se comuniquen de manera directa con pacientes sordos desde su primer encuentro, facilitando la comprensión de síntomas y diagnósticos.

“El objetivo es que los estudiantes puedan reconocer dolencias y comprender las necesidades del paciente desde el inicio de la consulta, sin intermediarios, superando así la primera barrera de comunicación que enfrentan las personas sordas al asistir a un médico”, añadió Ortiz.

La implementación de la materia comenzará este mismo año y contará con una modalidad teórica y práctica. En ese proceso, los estudiantes participarán de simulaciones y ejercicios con personas sordas que colaborarán de manera voluntaria para recrear situaciones reales de consulta médica. Ortiz también explicó que la enseñanza estará a cargo de integrantes de la comunidad sorda, acompañados por intérpretes que actuarán como nexo durante el proceso de aprendizaje.

Para Ortiz, se trata de un avance significativo que espera poder replicar en otras carreras y universidades de la provincia. “Asistieron jefes de carrera de áreas como Educación, Contabilidad y Derecho, quienes se mostraron muy interesados. Generó el impacto positivo que buscábamos para contagiar este incentivo de verdadera inclusión. Esperamos que la iniciativa se ampliar a otras facultades”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el proyecto busca generar conciencia y avanzar hacia una atención médica más accesible para todos. “Este convenio busca crear conciencia y empatía, humanizándonos más. Es el comienzo de algo muy favorable para toda la comunidad”, concluyó.

Hacia una mayor inclusión

El convenio representa un avance importante en materia de inclusión para las personas sordas en la provincia. Según explicó Ortiz, entre el 3% y el 5% de la población sanjuanina es sorda y cerca del 80% de ellos se comunica a través de la lengua de señas.

En muchos casos, una de las principales dificultades se presenta al momento de acceder al sistema de salud. “Las personas sordas deben ir acompañadas con algún intérprete y muchas veces van a la asociación a pedir que los acompañe, porque la mayoría solo tiene una pensión y no puede costear un intérprete por horas”, explicó.

Además, señaló que esta situación limita la independencia de los pacientes. “A veces los familiares no saben bien la lengua de señas o interpretan mal, y el paciente ni siquiera llega a saber qué enfermedad tiene o qué medicación tomar. Es una realidad dura y a veces cruel”, expresó.