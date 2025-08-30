El actor sanjuanino Martín Rodríguez, quien se destacó por su papel como policía en la popular serie de Netflix En el Barro, visitó las instalaciones de Concepción Patín Club, equipo del cual es hincha. La institución, a través de sus plataformas digitales, agradeció la presencia del artista y destacó una imagen suya luciendo orgulloso una camiseta del equipo que le obsequiaron en el lugar.

La llegada del protagonista a las instalaciones del club de hockey sobre patines no pasó desapercibida. A pesar de su intensa agenda, el actor del exitoso drama policial se hizo un tiempo para recorrer las instalaciones de su equipo. Su presencia en la institución, con una rica historia en el deporte local, sorprendió entre los presentes y los simpatizantes que siguieron el minuto a minuto en las redes sociales.

Publicidad

La publicación oficial del club en redes sociales, que rápidamente se volvió viral, destacó el especial vínculo del artista con el equipo. En su mensaje, la dirigencia del "Conce" expresó: "Esperamos que el presente sea de tu agrado". La foto, que mostró a una figura de la televisión nacional vistiendo los colores del equipo, generó una ola de comentarios positivos y alegría entre los fanáticos, quienes celebraron la genuina muestra de afecto de Rodríguez por el club que lo vio crecer como simpatizante.