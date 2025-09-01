La tarde de este lunes se vio interrumpida por un corte de energía eléctrica que afectó a distintos sectores de San Juan, particularmente en los departamentos de Capital y Chimbas. El incidente se produjo minutos antes de las 16 horas y, en algunos casos, el corte fue momentáneo, ya que la luz regresó de inmediato.

Desde la empresa Naturgy informaron que la interrupción se debió a una falla en la Estación Transformadora Sarmiento, ubicada en Capital, la cual abastece a parte de esa zona y también a Chimbas.

“Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, expresaron desde la compañía en un comunicado. Finalmente, la normalización completa se logró a las 16:09 horas.

El episodio no pasó a mayores, aunque generó preocupación entre los usuarios que advirtieron la caída repentina del suministro.

