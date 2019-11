Un diputado de San Pablo propuso homenajear al ex dictador Pinochet y generó revuelo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El proyecto de un homenaje al ex dictador chileno Augusto Pinochet por parte de un parlamentario que responde al presidente Jair Bolsonaro causó hoy revuelo en la Asamblea Legislativa del estado de San Pablo.



El diputado estadual Frederico D'Avila, del Partido Social Liberal (PSL) había propuesto en el orden del día del 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Pinochet y Día de los Derechos Humanos, reivindicar la figura del general que gobernó Chile entre 1973 y 1990 dejando más de 3.000 desaparecidos.



La iniciativa ganó estado público y entonces el presidente de la Asamblea Legislativa, Caué Macrís, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del gobernador Joao Doria y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, anunció que firmará un acta prohibiendo el acto que ya estaba en la agenda oficial de eventos del Palacio Legislativo.



"Estoy firmando un acta impidiendo el evento en homenaje al dictador Pinochet dentro de la Asamblea", anunció hoy Macrís por las redes sociales.



El proyecto había sido propuesto por el diputado Dávila, un productor rural ultraderchita que colaboró con la conformación del gabinete nacional en el área agrícola de Bolsonaro.



Según el proyecto de Dávila, Pinochet "condujo el gobierno en forma brillante, impidiendo que el escenario dictatorial y violador de derechos humanos cubano y soviético de la época se instalara en la sociedad chilena".



El bloque del izquierdista Partido Socialismo y Libertad pidió al ministerio público investigar al diputado por fraude administrativo.



El presidente Bolsonaro, durante su mandato iniciado en enero, reivindicó a la dictadura brasileña y elogió a las figuras de Pinochet y del ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner.



El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, trabajó para el gobierno de Pinochet como profesor contratado y defiende el modelo económico instalado en los años ochenta.



Guedes es un llamado "Chicago Boy", ya que tiene un doctorado de economía en la Universidad de Chicago y es considerado un ultraliberal de la escuela de Milton Friedman.



Pinochet murió en 2006 mientras respondía a tres causas por violaciones a los derechos humanos y evasión impositiva.