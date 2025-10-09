31 Minutos realizó una presentación en el ciclo Tiny Desk de la National Public Radio (NPR) en Washington D.C. La intervención formó parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana y combinó elementos musicales con sátira y crítica social.

Durante la presentación, los personajes del programa abordaron con sentido del humor las dificultades migratorias que enfrentan los extranjeros en Estados Unidos. El conductor Tulio Triviño introdujo el tono del espectáculo al referirse irónicamente al tiempo de vigencia de las visas de trabajo del elenco.

La sesión incluyó la interpretación de siete temas del repertorio original del grupo, entre los que se encontraron “Equilibrio espiritual” y “Bailan sin Cesar”. El espectáculo incorporó referencias a la cultura popular y rindió homenaje a la banda chilena Los Prisioneros. En el transcurso de la canción “Objeción Denegada”, se realizaron guiños a problemáticas migratorias y se incluyeron elementos virales de internet, entre ellos la intro de Better Call Saul.

La puesta en escena contó con la participación de músicos invitados y mantuvo el estilo característico del programa, utilizando títeres en un entorno que simulaba las oficinas de NPR. La presentación completa de 31 Minutos se encuentra disponible para su visualización en la plataforma YouTube.