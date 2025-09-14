La mañana de este jueves comenzó con un fuerte accidente de tránsito en el departamento Rivadavia, que dejó a un joven motociclista gravemente herido. El siniestro ocurrió alrededor de las 6:05, en la esquina de Avenida Libertador y calle Las Palmas.

De acuerdo con fuentes policiales, Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, conducía una camioneta Toyota Hilux por Libertador en sentido Este-Oeste. Al mismo tiempo, Jeremías Gregorio Galán Quiroga, de 20 años, circulaba en una motocicleta Zanella RX150 por calle Las Palmas en dirección Norte-Sur. En la intersección, ambos vehículos impactaron violentamente.

Tras el choque, la moto salió despedida hacia la vereda sur y el conductor cayó en una acequia, mientras el rodado quedó enganchado en un canasto de basura. En tanto, la camioneta cruzó de carril y recorrió unos 100 metros hasta detenerse nuevamente en Libertador.

La intersección está regulada por semáforos, aunque al momento del accidente funcionaban en modo intermitente debido al horario. Personal de Emergencias Médicas llegó rápidamente al lugar y trasladó al motociclista al Hospital Rawson. El joven ingresó inconsciente y con múltiples fracturas.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría 13ª, bajo la intervención del fiscal Francisco Nicolia y la ayudante fiscal Gimena Cornejo. Además, se secuestraron pertenencias del motociclista, entre ellas una mochila con ropa, guantes de moto, billetera, dinero en efectivo, zapatillas y restos de un celular.

El hecho continúa bajo investigación judicial para determinar responsabilidades.

