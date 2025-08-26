Un nuevo éxito erótico en Netflix se lleva todas las miradas

Netflix ha encontrado un nuevo éxito en el género del thriller erótico con el lanzamiento de la película alemana 'Caerás'. La plataforma, que ya había cosechado un gran éxito con la saga polaca '365', ahora puede celebrar un nuevo fenómeno global. La cinta, filmada en Mallorca, ha logrado una hazaña notable al posicionarse en el puesto número uno en más de 60 países, a tan solo 24 horas de su estreno.

El ascenso de 'Caerás', cuyo título original es 'Fall For Me', fue meteórico. En solo un día, escaló a la cima del ranking de lo más visto a nivel mundial en Netflix, ubicándose en el top 10 en cada país en el que la plataforma opera. A pesar de que los días posteriores al lanzamiento vio una ligera caída en su posición, la película ha logrado mantenerse como la más vista, incluso superando a producciones de alto perfil como 'Las guerreras k-pop'.

La trama de la película, dirigida por Sherry Hormann, es descrita por Netflix como una "aventura romántica que se convierte en una pesadilla agridulce", narrada desde una perspectiva femenina. La historia sigue a la protagonista, Lilli (interpretada por Svenja Jung), quien viaja a Mallorca para visitar a su hermana. Allí, descubre el compromiso de su hermana con Manu, un hombre que no le inspira confianza.

Un nuevo gran éxito en Netflix

Mientras Lilli investiga al prometido de su hermana, su camino se cruza con Tom (Theo Trebs), un enigmático gerente de un club nocturno. Una "atracción irrefrenable" la arrastra a un verano de aventura y pasión, pero también la envuelve en un "oscuro secreto". La película presenta esta relación como el eje de un viaje que se debate entre la ensoñación y la pesadilla en los idílicos paisajes de la isla.

'Caerás' fue estrenada el 21 de agosto y rápidamente se ha consolidado como uno de los éxitos más destacados del verano en la plataforma. La cinta combina elementos de drama y thriller con una fuerte carga erótica, llevando a la audiencia a una historia de misterio y seducción que ha cautivado a espectadores de todo el mundo. El fenómeno resalta una vez más el atractivo de este tipo de producciones para la audiencia de Netflix.