Cientos de vecinos salieron a las calles de la ciudad para recibir con aplausos, banderas y bocinazos a Luciano Benavides, el piloto salteño que se consagró campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos, en una de las definiciones más ajustadas y emocionantes del evento mundial.

La lluvia no fue un impedimento para que la población se congregara en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, punto de partida de una caravana que avanzó por avenidas céntricas hasta el microestadio Delmi, donde se dio lugar a un emotivo acto de reconocimiento.

El recibimiento incluyó un desfile por calles como Banchik, Paraguay, Chile, Pellegrini, 25 de Mayo y Entre Ríos, con ciudadanos acompañando el paso del campeón a bordo de un camión de Defensa Civil, pese a la llovizna persistente.

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el homenaje oficial, entregando a Benavides una placa conmemorativa y destacando su condición de “embajador” de Salta y de figura inspiradora para jóvenes deportistas de la región.

La victoria de Benavides en Arabia Saudita fue una de las más ajustadas en la historia del rally, ya que se impuso por apenas dos segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec tras más de 8.000 km de carrera, lo que convirtió el logro en un hito para el motociclismo argentino.

La presencia en la caravana de su hermano Kevin Benavides, también figura destacada del deporte motor, y las ovaciones del público reflejaron el orgullo regional por un triunfo que trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en un motivo de fiesta para toda Salta.