La sorpresa fue total en Buenos Aires con la presunta aparición de una estrella internacional. Emilia Clarke, la inolvidable Daenerys Targaryen de Game of Thrones, habría sido vista en un café del barrio de Palermo.

El video que desató el revuelo fue publicado por una usuaria en TikTok el viernes 10 de octubre. El clip muestra a una mujer, que sería la actriz, con gafas de sol, tomando algo al aire libre. En cuestión de minutos, el video se viralizó y convirtió a la actriz en tendencia nacional.

Los fanáticos argentinos estallaron ante la posibilidad de la presencia de Clarke en el país. Los comentarios en redes sociales reflejaron la emoción: “No puedo creer que la Madre de los Dragones esté a dos cuadras de mi casa”. Otros usuarios aseguraron que no había dudas sobre la identidad, comentando que era “idéntica” y que “Hasta el gesto cuando sonríe es igual”.

A diferencia de su explosivo personaje en la serie, Clarke es conocida por su bajo perfil y discreción con la prensa, y por su gusto por pasar desapercibida. De hecho, la actriz no ha publicado nada sobre un viaje a Sudamérica.

Debido a la discreción de Clarke, nadie sabe con certeza cuál es el motivo de su presencia en Argentina. El misterio se mantiene, ya que no hay confirmación oficial ni declaraciones de su entorno.

A pesar de la falta de pruebas contundentes, las teorías sobre la visita no tardaron en llegar. Algunos seguidores sostienen que podría estar en Argentina por motivos laborales, como “grabando algo o quizás asistiendo a un evento privado”. Un usuario incluso aseguró haberla visto salir de un hotel boutique cercano al Jardín Botánico.

Sin embargo, el debate se mantiene abierto. Otros internautas se mostraron más incrédulos ante el supuesto encuentro, señalando que “Podría ser una mujer parecida, hay muchas fans que la imitan”. A pesar de los argumentos escépticos, la búsqueda de más pistas por parte de los miles de fanáticos continúa, analizando el clip al milímetro.