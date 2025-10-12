El actor Osqui Guzmán recordó el difícil momento que vivió con su padre cuando le comunicó su deseo de dedicarse a la actuación.

Durante su participación en el programa Almorzando con Juana, Osqui Guzmán comenzó a narrar su infancia, marcada por la humildad y el trabajo duro. Se crio en un ambiente de "clase baja obrera". Sus padres eran costureros bolivianos y, a la edad de 14 años, Guzmán se sentó por primera vez en una máquina para ayudar a su madre. Vivían en La Boca, en un cuartito.

Publicidad

Originalmente, el joven Osqui soñaba con ser profesor de Kun Fu, haciendo artes marciales becado por un profesor que veía su potencial.

Al llegar el final del secundario, Guzmán sentía la necesidad de obtener un título, ya que sus padres le habían hecho estudiar con "mucho esfuerzo". Él consideró estudiar medicina porque su prima mayor ya era médica y el orgullo de la familia.

Publicidad

Sin embargo, antes de terminar el secundario, un compañero le habló del conservatorio de arte dramático, una facultad de actores. Esto le generó interés y decidió ir a averiguar. Una señora, apurada, lo animó: "dale nene, anótate que me tengo que ir".

El momento en que Osqui les comunicó su decisión fue tenso. Sus padres estaban sentados en la máquina de coser. Su madre se mantuvo "seria". Su padre, que estaba cosiendo, lo miró, "se dio vuelta y no me habló más por tres años”.

Publicidad

Guzmán explicó que su padre "Se enojó porque no se lo esperaba y lo sintió como una traición". Ante esta situación, Osqui decidió enfocarse en su pasión y comenzó a hacer teatro enseguida en el elenco del teatro callejero en La Boca, en Caminito, donde hacía todos los personajes del sainete y "la gente me valoraba".

Tres años después de la decisión, Guzmán consiguió su primer trabajo en el Teatro San Martín, en una obra donde hacía de "indiesito" en el viaje de Colón a América. Esta oportunidad fue crucial, pues le permitió obtener su primer sueldo y pagar con la mitad la deuda de 7 meses de alquiler de su casa.

Su padre se enteró de dónde venía el dinero. El artista relató que su padre fue a verlo actuar sin avisarle. Aunque Osqui no los vio al salir, al otro día su madre le contó lo que sucedió: “ayer fui con tu papá a verte, cuando nos íbamos a tomar el colectivo para ir a casa me dice ‘gorda, me siento así de chiquitito’ ”.

Esa misma noche, el padre de Osqui volvió a comer con ellos, algo que no había hecho debido al enojo. El padre le pidió disculpas: “yo te cagu… la vida, quería que vos seas una persona de bien, que tengas una buena letra, te obligaba a leer. Nunca me hiciste caso y hoy estás cerca de esa persona que yo quería que seas, no entiendo nada”.

Osqui le respondió: “no me cag…. La vida porque estamos los dos vivos”. El actor concluyó que su padre le enseñó que "cuando cometemos un error podemos dar marcha atrás y empezar de nuevo".