Este domingo en la tarde, se produjo un fuerte choque en la provincia de San Juan, en el límite de Rawson con Pocito, que dejó a un menor de edad gravemente herido.

El siniestro vial ocurrió precisamente en la intersección de Calle 5 y Lemos. Según la información disponible, el accidente involucró a una camioneta y a un menor que circulaba en bicicleta.

Producto del fuerte golpe, el pequeño quedó malherido. Las fuentes indicaron que, debido a su delicado estado, el niño debió ser trasladado en ambulancia en código rojo hasta el nosocomio de Capital, siendo asistido en el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

Por el momento, las fuentes policiales no han dado a conocer con exactitud cómo ocurrió el siniestro vial.