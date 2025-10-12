Cultura y Espectáculos > Calle 5 y Lemos
Menor en bicicleta choca con camioneta y es trasladado en código rojo a urgencias
POR REDACCIÓN
Este domingo en la tarde, se produjo un fuerte choque en la provincia de San Juan, en el límite de Rawson con Pocito, que dejó a un menor de edad gravemente herido.
El siniestro vial ocurrió precisamente en la intersección de Calle 5 y Lemos. Según la información disponible, el accidente involucró a una camioneta y a un menor que circulaba en bicicleta.
Producto del fuerte golpe, el pequeño quedó malherido. Las fuentes indicaron que, debido a su delicado estado, el niño debió ser trasladado en ambulancia en código rojo hasta el nosocomio de Capital, siendo asistido en el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.
Por el momento, las fuentes policiales no han dado a conocer con exactitud cómo ocurrió el siniestro vial.
Un grupo de científicos descubrió que ciertos abetos del norte de Finlandia contienen diminutas partículas de oro en sus hojas. El secreto estaría en bacterias que transforman el metal del suelo en nanopartículas dentro del árbol. Este fenómeno natural podría abrir una nueva era en la exploración minera, más limpia y respetuosa con el ambiente.
Un grupo de científicos descubrió que ciertos abetos del norte de Finlandia contienen diminutas partículas de oro en sus hojas. El secreto estaría en bacterias que transforman el metal del suelo en nanopartículas dentro del árbol. Este fenómeno natural podría abrir una nueva era en la exploración minera, más limpia y respetuosa con el ambiente.