El domingo 12 de octubre de 2025, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, fue detenido Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio ocurrido el sábado anterior en la ciudad de Córdoba. La aprehensión se produjo en un hotel de dicha localidad, donde el individuo se hospedaba junto a su hijo de cinco años, identificado como P. T. L., quien fue hallado en buen estado de salud. De acuerdo con información de las autoridades, se presume que Laurta planeaba cruzar la frontera hacia Uruguay, país del cual es oriundo.

El operativo policial que resultó en su captura fue rápido y coordinado, desarrollándose sin incidentes. Efectivos de la policía local interceptaron a Laurta en el establecimiento hotelero mientras este se encontraba desayunando con el menor, siendo reducido sin oponer resistencia. La detención fue posible gracias a la colaboración entre jurisdicciones y a pistas que indicaban su traslado hacia la provincia de Entre Ríos.

El caso había generado una extensa movilización policial tras confirmarse el hallazgo de los cuerpos de la madre y la abuela del niño en una vivienda de la capital cordobesa. La posterior desaparición del menor activó el protocolo de Alerta Sofía a nivel nacional, impulsando un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad para su localización.

La investigación judicial, a cargo del fiscal Gerardo Reyes de la Fiscalía especializada en Violencia Familiar, se tramita bajo secreto de sumario. Se espera que en las próximas horas se realice una conferencia de prensa por parte de las autoridades ministeriales de Seguridad de ambas provincias involucradas para brindar más detalles.

En paralelo, las autoridades investigan la posible vinculación de Pablo Laurta con otros dos hechos delictivos aún no esclarecidos. Por un lado, se analiza su conexión con la desaparición de Martín Palacios, un conductor de aplicaciones de 49 años que lo trasladó desde Concordia, Entre Ríos, y de quien no se tiene rastro desde el 7 de octubre. El vehículo del chofer, un Toyota Corolla blanco, fue hallado incendiado dos días después en Córdoba. Por otro lado, se indaga una posible relación con un incendio ocurrido en una iglesia del barrio Villa Serrana, a escasas seis cuadras del lugar del doble femicidio, siniestro que ocurrió el mismo sábado y en el cual fallecieron dos niñas uruguayas y dos mujeres resultaron heridas.