Finalmente se acabó el misterio: Wanda Nara confirmó que está de novia con Martín Migueles. Durante varias semanas, la conductora y su entorno se habían dedicado a negar la relación, incluso diciendo que Migueles era simplemente su amigo o su personal trainer. Este domingo 12 de octubre de 2025, Wanda decidió que era el momento de oficializar el vínculo.

La confirmación pública llegó a través de las redes sociales. Martín Migueles subió a sus cuentas una selfie junto a Wanda Nara, y la mediática la compartió en sus propias historias, acompañándola de dos corazones. Este gesto fue interpretado como toda una "declaración de amor".

La conductora ya había dejado algunas indirectas en sus redes, y previamente, su madre, Nora Colosimo, había mostrado que su nuevo yerno le había regalado flores.

Martín Migueles ha acompañado a la empresaria a "todos lados" desde que empezaron los rumores que los vinculaban. Se los ha visto juntos en diversos eventos, incluyendo la cancha de River, en un viaje a Uruguay, en la noche de los Martín Fierro, en las grabaciones de MasterChef Celebrity, e incluso compartió momentos con Maxi López.

Recientemente, Wanda Nara viajó al norte del país junto a sus hijas para aprovechar el feriado antes del inminente estreno de MasterChef Celebrity. Gracias a la foto que confirmaba el romance, también se puede comprobar que Martín Migueles la acompañó en ese viaje.

Cabe recordar que, según las abogadas de Mauro Icardi, el entorno del futbolista está preocupado por la cercanía de las niñas a este nuevo novio de la conductora.

La foto de Wanda Nara confirmando su romance.