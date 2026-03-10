UPCN se medirá ante Monteros por un lugar en la final de la Liga Argentina de Vóley

La Liga Argentina de Vóley entró en su etapa más caliente y UPCN San Juan Vóley, fiel a su mística ganadora, ya se encuentra entre los cuatro mejores del país. Tras una fase regular sólida, donde los dirigidos por Fabián Armoa terminaron en el segundo puesto con 40 puntos (detrás de Ciudad Vóley), el "Gremial" ya conoce el camino para intentar bordar una nueva estrella en su escudo.

Luego de barrer la serie de cuartos de final ante San Lorenzo de Almagro en Tucumán el fin de semana pasado, el equipo sanjuanino debió esperar hasta la noche de este lunes 9 de marzo para conocer a su próximo escollo. En una definición para el infarto, Monteros de Tucumán derrotó a River Plate por 3-2, con un tie break de 18-16 que cerró, paradójicamente, el sanjuanino Federico Pereyra para el conjunto naranja.

Los cruces de semifinales

Con este resultado, el cuadro de semifinales quedó definido con dos choques de alto voltaje. Por un lado, el favorito Ciudad Vóley se medirá ante la sorpresa, Tucumán de Gimnasia (que eliminó a Boca). Por el otro, UPCN se verá las caras con Monteros, reeditando un duelo con mucha historia reciente en el vóley nacional.

Las series se jugarán al mejor de tres partidos y el sistema de competencia beneficiará al conjunto sanjuanino por su mejor ubicación en la tabla general:

Primer partido: Martes 17 de marzo en el Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán).

Segundo partido: Martes 24 de marzo en el Estadio de UPCN (Calle General Acha, San Juan).

Tercer partido (de ser necesario): Miércoles 25 de marzo, nuevamente en el estadio de UPCN.

El sueño de la final

UPCN llega con el rodaje ideal y la tranquilidad de haber resuelto su llave de cuartos con contundencia. Ahora, el desafío será traerse un buen resultado del Jardín de la República para intentar sentenciar la historia ante su gente. De superar esta instancia, los sanjuaninos jugarán la gran final contra el ganador de la llave entre Ciudad y Tucumán de Gimnasia.

La ilusión del "Cóndor" está en marcha y San Juan se prepara para vivir otra semana a puro vóley de alto nivel.