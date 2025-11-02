Vecinos del barrio Reina Mora, ubicado detrás del club UVT en Rawson, permanecen sin suministro eléctrico desde la madrugada de este domingo. El corte se produjo alrededor de las 3 de la mañana, al igual cuando ocurrió el fuerte viento de la noche anterior que afectó a distintos sectores del departamento.

“Solo pedimos que nos restituyan el servicio”, expresó Nancy Aciar, una vecina en diálogo con DIARIO HUARPE.

Fabiana Moreno, otra residente del barrio, relató a este medio la difícil situación que atraviesan los vecinos: “Estamos sin energía desde aproximadamente las 3 de la mañana. Esto antes no nos ha ocurrido, estar tantas horas sin luz. Con el viento anterior se cortó un par de horas, pero ahora ya vamos a llevar 12 horas sin energía, es un montón. Imaginate los alimentos que tenemos en las heladeras, hay gente con chicos enfermos, negocios… es una situación bastante complicada”, contó.

Varios lacteos, camino a perderse y generar grandes pérdidas para un comerciante del barrio Reina Mora. Foto gentileza.

La vecina agregó que los reclamos fueron realizados de manera reiterada, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta: “Estamos esperando que esta gente de Naturgy haga caso a los reclamos. Antes no pasaba, pero últimamente estamos teniendo este problema grave. Y todavía no llegan los calores fuertes, imaginate lo que va a ser más adelante”.

Los residentes de Reina Mora esperan que el servicio sea restablecido en las próximas horas y piden una solución definitiva a los cortes frecuentes en la zona del Médano de Oro.