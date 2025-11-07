Una violenta pelea desatada en el patio de la Escuela Secundaria Nº 14 de José C. Paz, en el barrio Frino, terminó en batalla campal entre alumnos y padres. El incidente ocurrió el jueves por la mañana y fue registrado por testigos, cuyas grabaciones rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según relataron fuentes del establecimiento, todo comenzó por una discusión entre dos alumnas dentro del colegio. La situación escaló cuando ambas jóvenes comenzaron a golpearse en pleno recreo, ante la mirada de sus compañeros. En cuestión de segundos, padres que se encontraban en el lugar intervinieron, y una de las madres terminó forcejeando con otra mujer.

En las imágenes se observa cómo el enfrentamiento se multiplica: se escuchan gritos, insultos y se ven empujones y golpes. Pese a los intentos de directivos y docentes por separar a los involucrados, el caos continuó hasta la llegada de efectivos de la Patrulla Urbana y personal médico del servicio de emergencias.

Varias personas resultaron con lesiones leves y fueron asistidas en el lugar. Desde la institución confirmaron que se elaborará un informe detallado de lo ocurrido, el cual será elevado a la Jefatura Distrital para su evaluación.