Este miércoles, un violento incendio destruyó el 95% de una vivienda prefabricada ubicada en Lote Hogar N°39, en el departamento Rawson, dejádola prácticamente con pérdidas totales. El siniestro ocurrió en una casa situada en el fondo de un terreno propiedad de Carlos Benítez y demandó un intenso trabajo del Destacamento de Bomberos de la zona.

Según el parte oficial, las llamas afectaron por completo el comedor, dos habitaciones y el baño, además del techo de chapa, el cielo raso de machimbre y las paredes de durlock. La magnitud del fuego provocó el colapso de gran parte de la estructura.

Entre los bienes destruidos se encuentran una heladera, dos televisores, un lavarropas, una cocina, equipos de aire acondicionado, una impresora, una computadora, dos parlantes y varios electrodomésticos. También se perdieron tres camas, dos placares con ropa y un juego de comedor completo con mesa y sillas.

A pesar de la gravedad del incendio, no se registraron personas heridas. Bomberos lograron controlar el fuego y evitar que se propagara hacia otras construcciones cercanas.