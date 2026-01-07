Yanina Latorre reveló la oscura verdad del novio de Zaira Nara: "Fiestas y excesos"

La confirmación del romance entre Zaira Nara y el polista francés Robert Strom en Punta del Este ha generado una fuerte repercusión en el ámbito del espectáculo y el deporte. La relación se oficializó en medio de un conflicto en el mundo del polo, provocado por el malestar de Facundo Pieres, ex de la modelo, y la polémica intervención de sus amigos Martín Pepa y Pampita, quienes actuaron como celestinos.

Sobre el perfil del empresario de 37 años, el periodista Gustavo Méndez brindó precisiones sobre su patrimonio: “Robert Strom es el nieto de Robert Zellinger de Balkany, el magnate creador de los Centros Comerciales de Europa. Tienen más de 60. Este año vendieron 9 en Madrid a 1.600 millones de euros”.

Asimismo, el periodista comparó su nivel de vida con el de la expareja de Nara al afirmar que “la fortuna de Robert Strom es incalculable. Jakov Van Plossen, padre de sus dos hijas, es pobre al lado de este muchacho”.

Pese al deslumbrante entorno, Yanina Latorre fue implacable desde sus vacaciones en Miami y cuestionó la durabilidad del vínculo: "Es un pibito millonario francés que me dicen que le va a durar a Zaira lo que un pedo en una canasta". La conductora también advirtió sobre el pasado y presente del deportista, señalando que "le gusta mucho la joda, la fiesta, los excesos, las minas. La familia de Robert está preocupada porque tiene 37 años y no sienta cabeza".

Finalmente, Latorre expuso la postura de la modelo tras consultar con su hija Lola: “Le dije a Lola que le preguntara a Zaira y fijénse que me dijo que no está de novia, que lo está conociendo, osea que sabe”. Por el momento, la pareja disfruta de su estadía en Uruguay mientras se profundiza el debate sobre el futuro de esta unión.