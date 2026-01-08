Zaira Nara destruyó el corazón de Bauleti tras confirmar a su nuevo novio

Instalada en Punta del Este por compromisos laborales con DGO stream, Zaira Nara confirmó el inicio de su relación sentimental con Robert Strom, un billonario de origen francés. La oficialización del vínculo ocurrió tras la viralización de imágenes y videos que mostraban a la pareja caminando de la mano por las playas uruguayas.

Este anuncio puso fin al "shipp" mediático que la modelo mantenía con el streamer Bauleti, con quien compartía un juego de complicidad en redes y programas que nunca llegó a consolidarse como un noviazgo.

Respecto al fin de ese acercamiento, la hermana de Wanda Nara, quien ya habría conocido oficialmente a Strom, fue tajante: “Ya no hay posibilidades de que estemos juntos, ya no nos llevamos bien”.

Zaira, de 37 años, explicó que la diferencia de edad fue un factor determinante, dado que el influencer tiene 23 años. Al respecto, la conductora señaló: “Pasa que es muy chico. Yo no soy tan chica. Yo tengo 37 años y Baulo tiene 23. Tengo dos hijos, una de nueve, uno de cinco”.

Sobre el distanciamiento ocurrido recientemente, la modelo añadió: “Hubo un quiebre en estos últimos días. Él se quebró después de una situación que no estaba muy hablada, que él no sabía, y bueno, Baulo se bajoneó”.

Por su parte, el joven creador de contenido admitió su desilusión tras el blanqueo del nuevo romance: “Yo dije ´voy a aparecer y voy a enamorar a Zaira Nara´. Al día siguiente salió la foto con el francés. Hice todo lo que pude, amigo. De hecho, hice eso y ella dice: ´no, Baulo me descolocó. Baulo tiene esas cosas que a veces me descoloca´. El Baulito está despechado, soltero y en búsqueda de una mujer que le sane el corazón”.